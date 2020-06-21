吴怡农加入陈其迈竞选团队

2018年参选高雄市长失利的陈其迈，曾在选后举办咖啡会与迈粉相约于驳二艺术特区，会中高唱《红豆》一曲，但歌声被评为有待加强，确定投入高雄市长补选后，陈其迈21日上午再度回到驳二举办“迈粉见面会”，并邀请“特战男神”吴怡农助阵。陈其迈也证实，已邀请吴怡农担任国际事务顾问，22日将会对外宣布团队其他成员。

据ETToday新闻云报道，日前请辞的台湾前行政院副院长陈其迈19日正式投入高雄市长补选后，团队随即展开“紧紧紧”的竞选行程，21日上午与迈粉相约于驳二，再度高唱《红豆》一雪前耻。活动前接受媒体访问时，陈其迈表示，《红豆》练了一年多，今天请了两个歌坛大咖来助阵，所以很有信心，“一定会让大家耳目一新”。

“迈粉见面会”也特别邀请民进党智库新境界文教基金会副执行长吴怡农助阵拼人气，两人首次同框，但外传吴怡农可能加入陈其迈发言人团队，对此，陈其迈幽默开起玩笑说：“我们是非常好的朋友，虽然…比我帅！但是客群不同。”

陈其迈认为，吴怡农的专才在政策部分，“过去在民进党、国安会、行政院都有丰富经验，也是过去在国安会、行政院相当仰赖的政策幕僚，所以特别邀请怡农担任我的国际事务，尤其在尝试外交的部分跟青年事务的部分担任顾问。”言谈间，确认邀请吴怡农加入竞选团队，陈其迈也透露，22日将会对外宣布团队成员，位于左营的竞总办公室也加紧赶工中。

而被媒体提问到，关于前高雄市长韩国瑜遭罢免后，密友黄文财仍任职于高雄轮船公司董座，并未随团队去职，对此，陈其迈认为，目前代理市长是杨明州，市政部分尊重他的决定，市民也希望现在的是政府能办好选务，尤其汛期间能稳定市政。

