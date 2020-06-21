参加高雄市长补选？ 民众党：等国民党出牌

高雄市长补选在即，民进党已推出参选人陈其迈，蓝营迟未决定。至于民众党是否参战，民众党高雄市党部主委冯启彦说，现在“还在等国民党出牌”，看国民党推出的人选能否让人认同，如不能，再决定是否推人。

据联合新闻网报道，民众党今天在高雄举办法端午节活动，邀民众一起包香包、吃粽子，也宣导防蚊等知识。民众党立委张其禄、赖香伶及市议员吴益政等人出席。

对于国民党多人表态参选，冯启彦说，如果国民党自推人选，从众多浮上台面者挑一个，而人选民众党无法认同支持，才会考虑自推人选。但还是希望国民党愿意推无党籍、蓝白可共同支持者，甚至合推市议员吴益政都可以。不过他也坦言可能机率不高，国民党上下还摆不平。

冯说，民众党推或不推人选都有优缺点，缺点就是现在绿营已整合，国民党如果不跟民众党合作，彼此硬推候选人，就变成两党的选票都不会太好看。而且高雄对民众党是艰困选区，上次政党票在全国算是倒数的，“在这个时候，有必要硬推的候选人吗？”也值得深思。

冯说，但不论如何，民众党都要在高雄每个月定期办一些活动，慢慢增加声量及高雄市民对民众党的了解，慢慢累积支持度。

吴益政则说，如果国民党、民众党都不推自己党籍人选，他才比较可能参选，也比较有空间，“我内心是准备好了”。