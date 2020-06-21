陈时中：台湾将单独岛国纳入解封开放的可能性较高

台湾卫福部长陈时中今天（21日）造访南投县，针对当地疫情趋缓，对境外防疫以及台湾边境是否解封，他表示严谨看待。

据联合新闻网报道，陈时中指出，现阶段不考虑对他国区域、城市解封，但仍会依地方型态和情势做考虑，比如单独岛国纳入解封开放的可能性就较高。

陈时中说，目前仍看不见全球疫情趋缓的情况，每天确诊死亡人数都逾6000人，足见国际疫情仍相当严峻；台湾则在民众努力配合下，疫情状况维持平稳，但针对境外开放是要针对区域、城市，目前可能都还不考虑。

但陈也提到，若是单独的岛国区域考虑纳入解封的可能性就较高，毕竟像美国就很难去分城市开放，不过要是美国离岛的部分就不太一样，可能可以另作考量，台湾政府会依地方不同、情势不同去做各种考虑。

而入夏后连日高温，但全球各地冠病病毒疫情似乎仍未见趋缓，是否代表病毒不受高温影响；对此，陈则表示，温度对病毒当然有一定影响，但温度必须超过50度，甚至近60度才会造成影响，所以近期的温度变化，对病毒影响不大。

陈强调，过去的SARS可能因气候或不明因素突然消失，但这次疫情，全球各界都无法那么乐观，也不能去期望它突然不见，各国专家更忧心秋冬恐有第二波疫情，因此针对防疫，民众仍要勤洗手、戴口罩，并保持安全的社交距离。

而台湾随疫情解封，绕境或旅游等群聚型态多恢复，对防疫是否会产生疑虑，陈则说，在台湾边境还未大解封的状况下，一般聚集的疑虑不大，而防疫新生活就是在为边境解封做准备，确保边境万一有漏网之鱼也不至于在岛内造成大传染。

