中国海油与壳牌达成中国大陆首船碳中和LNG交易

中国最大的LNG进口商中国海油全资子公司中海石油气电集团有限责任公司（以下简称气电集团）与壳牌东方贸易公司签署了采购两船碳中和液化天然气（LNG）资源购销协议，首次为中国大陆引进碳中和LNG资源。据估算，这两船碳中和LNG用于发电后，可满足近30万户家庭一年的清洁用电需求。

碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”。

据新浪财经报道，中国海油与壳牌将使用青海省、新疆维吾尔自治区等全球多个基于自然项目的碳信用（碳信用：又称碳权，指在经过联合国或联合国认可的减排组织认证的条件下，以增加能源使用效率、减少污染或减少开发等方式减少碳排放，因此得到可以进入碳交易市场的碳排放计量单位），抵消两船LNG从勘探开发到最终消费所产生的全部碳排放，实现全产业链“碳中和”。

同时，为使国内更多的天然气用户有机会使用碳中和LNG，中国海油将于近期在上海石油天然气交易中心进行公开线上竞拍。

据悉，此次碳中和LNG交易是天然气与基于自然项目在推动绿色低碳、构建生态文明的一次强强联合。天然气是公认的最清洁的低碳化石能源。而基于自然的项目具有保护、改造和恢复土地、吸收温室气体并保护生物多样性等优势。除重建生态系统之外，来自青海省、新疆维吾尔自治区自然项目的碳信用能够鼓励基于自然项目的发展，也有利于扩大林农收入来源、增加就业并消除贫困。

针对此次交易，壳牌能源执行副总裁贺仕杰（Steve Hill）表示，基于自然项目的碳信用与LNG结合，中国海油与壳牌为中国的天然气用户提供了减少自身碳足迹的新选择。

上海石油天然气交易中心董事长叶国标认为，将碳中和LNG通过线上交易平台公开销售，是全球范围内的首次创新。交易中心将做好交易组织、履约保障、交收安排等工作，让国内用户高效、快捷、安全地充分参与购买“净零碳”的天然气资源。

中海石油气电集团董事长、党委书记武文来表示，中国海油与合作伙伴壳牌首次为中国大陆天然气消费者供应碳中和LNG，在应对气候变化和守护祖国绿水青山的同时，进一步发掘绿水青山所蕴含的生态价值，为当地林农绘就脱贫的幸福画卷。