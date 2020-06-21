私人银行积极扩充人手 为大中华客户打理海外财富

一些知名私人银行计划将管理中国大陆和香港客户海外财富的员工人数增加达三分之一，且主要侧重于扩大新加坡团队。香港政治不确定性升级，新加坡料可坐收渔利。

据路透社引述消息人士，瑞银、瑞士信贷和瑞士宝盛集团等全球性财富管理机构已在新加坡聘用了数百名银行家，专门管理包括香港在内的大中华区客户财富，在苏黎世等地也有规模稍小的团队。

“来自中国和香港的客户询问正在增加，各家银行都抢着在人才被瓜分完毕前网罗(银行家)，”一位供职于一家亚洲三大财富管理机构之一的人士表示。

“即便新加坡仍然处于疫情封锁之下，一些银行已经通过视频电话联系候选人，因为在这里能讲普通话的私人银行专家并不是很多，”该银行人士表示。

据银行家和猎头说，这些银行计划明年在其海外大中华区团队增加20%至30%的人手，总人数将多达75人左右。由于事涉敏感，他们均不愿具名。

自去年香港爆发抗议活动促使一些客户考虑另寻资产存放处后，新加坡的大中华区业务对私人银行家的需求一直在增加。

“瑞士宝盛集团在过去五年来一直在新加坡扩大我们的大中华区特许经营业务，”瑞士宝盛集团大中华区私人银行业务主管David Shick在电子邮件中表示。

他表示:“我们将继续在新加坡和香港两地聘用顶尖和合适的人才，因为亚洲是我们集团重要的第二本土市场。”但他没有透露任何招聘细节。

瑞士信贷和瑞银均未予置评。近几个月，这两家银行也在中国内地和香港选择性地招聘员工。

香港与新加坡展开激烈竞争，都想成为亚洲首要的离岸财富中心。

瑞信的报告显示，2019年年中，香港的人均财富在全球排名第二，仅次于瑞士；在个人资产超过5,000万美元的富豪数量方面排名第十。

一家欧洲大型银行驻新加坡的高级财富经理透露，自己的业务“一直在以两位数的速度增长，增长势头将进一步增强，因为我们看到客户将更多资金转移到新加坡等地。”