张建宗:竭力创造机会助青年人就业

香港政务司司长张建宗21日在网上发文表示，香港的劳工市场在3月至5月进一步恶化，当中青少年的失业情况尤为严重。特区政府充分明白青年就业的困难，并会全方位竭力创造就业机会，并已在“防疫抗疫基金”预留60亿元（港元，下同，约10.82亿新元），于未来两年在公营及私营界别创造约三万个有时限职位。

据《信报》报道，张建宗指出，该些职位有不少是适合青年人和应届毕业生，包括环境局的“绿色就业计划”开设逾500个职位、康文署陆续招聘近1200个职位等。政府亦会在2020/21年度聘请超过1万名公务员，并把政府及公营机构的短期实习名额增加至近5000个。

张建宗称，经济向前发展和社会充分就业，是社会和谐的基本要素。但即使经济活动逐步恢复，要回复安居乐业、商贸兴旺的香港，都必须在国家安全和社会稳定的情况下才能推动起步引擎。所以他再度呼吁香港市民支持港区国安立法，保“一国两制”，还香港稳定。

张建宗重申，所谓“公投”既无宪制基础，也无法律效力，但昨日有关组织仍然一意孤行继续举行所谓“罢工罢课公投”。为谋取政治私利，公然反对国安立法，穷尽各种手段，甚至把公务员和中学生都牵连进去，更有区议员将议员办事处作为所谓“公投”投票站。这些企图利用市民、学生和公帑达到政治目的的技俩，政府固然予以严厉谴责，更绝不会视若无睹。