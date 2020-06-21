忧美国制裁影响英国要电信商囤足华为设备库存

因担心美国的制裁将破坏华为维持关键供应的能力，英国安全官员已告知英国电信运营商，应确保有充足的华为设备库存。

据美国之音报道，知情人士透露，英国国家网络安全中心的高级官员上周就曾致信英国电信（BT Group）和沃达丰（Vodafone），要求他们保持来自所有制造商的充足备件供应。信中也强调，华为设备面临的风险的增加以及美国的压力下，华为将来为这些产品提供软件更新的能力。

信中提到：“确保产品和组件保持最新，对维护网络安全至关重要。美国针对华为行动的升级，可能会影响其为含有美国技术的产品提供更新的能力。”

英国国家网络安全中心发言人说：“国家网络安全中心已经向运营商提供了一系列我们建议采取的预防措施，与此同时，我们也在仔细考虑这些制裁对英国网络的影响。”

英国国家网络安全中心的官员正在研究美国5月份宣布的措施的影响，这些措施旨在限制华为获取生产5G设备和旗舰智能手机所需的先进芯片的能力。

另据《新京报》报道，中国国家企业信用信息公示系统显示，中电科技德清华莹电子有限公司19日出现工商变更，新增华为技术有限公司等四位股东，具体持股比例未披露。

官网介绍，中电科技德清华莹电子有限公司最早创建于1978年，是国家重点扶持高新技术企业，位于国家级湖州莫干山高新技术产业开发区。该公司从1983年产学研结合的“德清模式”起步，经历了30多年的科技创新和发展，主营业务已扩展到声表面波器件、压电、光电晶体材料和射频模块三大类产品，是中国拥有华为供货资格的隔离器、环行器生产厂家。

