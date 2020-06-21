解放军战机两周内第七次现身台湾西南空域

此前连续四天现身台湾西南空域的解放军军机，在20日短暂“休息”后，今天（21日）中午又进入台湾空域，台军表示对其进行“广播驱离”。

综合亲绿媒体《自由时报》与亲蓝的中时电子报报道，解放军军机中午12时15分进入台湾西南空域，当时有一架美军P-8A侦察机在该空域活动。根据台湾国防部对外发布的公开记录，这是解放军今年第14次、自6月9日以来两周之内第起次进入台湾的防空识别区。

据统计，此前13次分别是：1月23日（空警500、轰6等）、2月9日（歼11、空警500、轰6等）、2月10日（轰6等）、2月28日（轰6等）、3月16日（空警500、歼11等）、4月10日（歼11、空警500、轰6等）、5月8日（运八型机）、6月9日（多架苏恺30（Su-30）战机）、6月12日（运八型机）、6月16日（歼10型战机）、6月17日（运8、歼10型战机）、6月18日（歼10、歼11型战机）、6月19日（歼10型机）。

此外，对于解放军军机出现在台海一事，大陆东部战区新闻发言人张春晖空军大校曾就海空兵力战备巡航发表谈话表示，台湾及其附属岛屿是中国领土神圣不可分割的一部分，中国军队战备巡航完全正当合法，是针对当前台海安全角势和维护国家主权需要采取的必要行动。战区部队有决心、有能力挫败一切“台独”分裂活动，坚决捍卫国家主权安全和领土完整，坚决维护台海地区和平稳定。