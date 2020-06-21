研究报告：去年全球能源市场增长放缓 中国例外

2019年，全球一次能源消费增速减缓至1.3%，低于10年平均水平（1.6%），只有2018年度增长率（2.8%）的不到一半。中国是全球一次能源增长的最大单一驱动力，在能源消费净增量中的占比超过四分之三，印度和印度尼西亚紧随其后，美国和德国均创历史最大降幅。

据澎湃新闻报道，这是最新发布的《bp世界能源统计年鉴》第69版（下称《年鉴》）中的发现。

bp年鉴是能源经济学领域备受推崇且最具权威性的出版物之一。新版《年鉴》收集和分析2019年能源数据，重点分析冠病疫情发生之前已出现的全球能源新趋势。

在疫情发生之前，能源行业正在经历深刻的变革。“有些方面令人鼓舞——尤其是可再生能源的持续强劲增长。在风能和太阳能的带动下，可再生能源实现了创记录的增长，在2019年一次能源增长中的占比超过40%。与此同时，煤炭在全球能源结构中的占比降至过去16年来的最低。”bp首席执行官陆博纳（Bernard Looney）在《年鉴》开篇中说道，能源系统不乏令人担忧之处，尽管去年煤炭发电量有所下降，但煤炭仍是发电的最主要能源，在全球总发电量中占比超过36%。

陆博纳认为，更令人担忧的是碳排放的趋势，2019年碳排放量增长放缓至0.5%。但这只是部分扭转了2018年碳排放出现大幅增长（2.1%）的情况，在导致碳排放异常强劲增长的一次性因素消失后，人们期待的碳排放大幅下降并未出现。