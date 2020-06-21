北京百事公司出现确诊病例 已停工停产

北京大兴区百事食品（中国）有限公司北京分厂出现新发地输入型冠病病例，公司第一时间启动应急预案，采取停产停业、产品封存、环境消杀、人员隔离等措施；已经对产品及厂区环境进行了全方位取样调查，目前测试产品安全，同时保证新发地疫情后的产品均已封存。

据《北京日报》旗下的“长安街知事”微信公众号消息，百事公司大中华区集团事务部企宣总监樊志敏通报上述情况。

据通报，百事公司于6月15日发现首例病例确诊。当日早八点，立即停止生产，做全厂消杀，封闭所有库存，禁止外运。成立应急处置前方指挥部，统筹协调相关工作。

同时，百事公司也已全面开展人员核酸检测，6月15日全部员工居家隔离，6月16日进行全员核酸检测，6月20日转运480人到集中隔离点隔离，这480人核酸检测结果均为阴性。同日，对所有员工共同居住人员全部落实居家隔离观察。

公司也权力配合政府进行扩大流调范围。深入分析病例流调报告，加大密接人员摸排力度。截至6月20日18时，已追查到密切接触者87名，全部落实集中隔离措施。

此外，公司也做好环境检测与消杀，严格遵守疫情防控政策，保障食品生产安全，全面保障消费者权益。

6月16日，区疾控中心对工厂内外环境进行涂抹取样，结果均阴性。6月15日和20日，对食堂、更衣室、车间洗手区、厕所、流水线工作区等两次进行全面环境消杀。