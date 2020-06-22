美司法部长批美企重私利胜国家利益 美中竞争时助中国

美国司法部长巴尔（William Barr）在福克斯新闻台新闻节目Sunday Morning Future预录播出的专访中指出，虽然美国总统特朗普力抗中国想在5G等领域超越西方的尝试，但美国企业已经成为尾大不掉的问题，一些美国企业把一己之利置于国家利益之上，在中美经济和技术主导权的竞争里协助中国。

他说：“他们没有长远的眼光，没有保持美国强盛的国家观念。”

据福克斯报道，巴尔没点名任何一家公司，但将美国商界的部分企业形容成忘恩负义之辈，因为“他们之中很多人愿意犠牲公司长期的生存能力，换取短期利润，好拿到股票期权、出入高尔夫度假村”。

巴尔的谈话围绕着特朗普政府努力在美国和全球各地压制中国的影响力，以及特朗普“美国优先”的竞选主轴。他的主张包括“打压”那些“被派来参加我们关键技术计划”的中国研究人员，也敦促西方国家“团结起来”使用芬兰诺基亚和瑞典爱立信的5G平台，以排除华为。

巴尔回顾二次世界大战时美国团结对抗纳粹德国的历史，他说美国企业也许忘记应对美国效忠。

他说：“今天我们不讲德语是因为以前的美国企业不愿意。他们与美国站在一起。所有的特权、利益、稳定、法治、获利能力，无论是公司还是个人，都来自这个国家的实力。”



