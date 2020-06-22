三峡库区水位持续上涨 超出防洪限制近2米

中国官媒昨天透露，受近日强降雨影响，三峡库区水位已超出防洪限制水位近两米。

中国央视财经昨天在报道中披露上述信息。据称，三峡大坝入库流量前天已增加至26500立方米每秒，相比上周五（19日）的20500立方米每秒，增加了6000立方米每秒。目前库区水位接近147米，超出防洪限制水位近两米。

报道称，当地停靠在岸边的客渡船也开始移锚收缆，以防走锚、断缆事故发生。为了应对此次强降雨造成的涨水过程，海事部门也加强了对过往船舶的检查以及对重点水域、码头的巡查巡视。

另据中国水利网消息，中国水利部副部长叶建春接受《瞭望》新闻周刊访问时提到，当前中国已全面进入汛期。6月以来，中国南方部分地区出现了今年以来强度最大、范围最广、持续时间最长的降雨过程。

“6月8日，珠江流域的西江、北江先后发生了今年第1号洪水，广西、广东、贵州等地发生了洪涝灾害。”

他并说，根据预测，主汛期从6至8月，降雨总体呈“南北多、中间少”分布，将会形成五个主要多雨区，分别位于华南北部至江南大部和贵州东部、黄淮至华北大部、东北大部，内蒙古西部至西北中北部、西藏中部西部至新疆南部。

此外，长江中下游、珠江流域西江、海河部分水系、松花江、辽河、浙闽地区等可能发生较大洪水，黄河上中游、淮河、太湖等可能发生区域性暴雨洪水。