百事中国：百事可乐饮料厂无确诊病例

针对北京百事食品工厂出现确诊病例一事，百事中国回应称，生产百事可乐等饮料产品的各百事各灌装厂，迄今为止并未发现任何冠病确诊病例。

北京市疫情防控工作发布会昨天通报，百事食品北京分厂近期发现八例确诊病例，其中两人曾到过新发地市场采购。其后，多家媒体以“百事可乐北京分厂暴发疫情”为题报道。

综合《新京报》、中国经济网报道，百事中国昨天发布消息澄清，称包括北京百事可乐饮料有限公司在内的、生产百事可乐等饮料产品的中国各百事各灌装厂，迄今为止并未发现任何确诊病例，且生产经营一直有序开展，未曾停产停业。

百事中国强调，北京官方通报发生疫情个案的工厂，只是位于北京大兴区的百事食品一个分厂，其从未生产任何饮料产品。

第一财经通过天眼查发现，该分厂主要经营范围包括生产粮食加工品、薯类和膨化食品，生产食品用包装材料，批发食品，销售自产产品。

百事公司大中华区集团事务部企宣总监樊志敏也表示，北京分厂出现确诊病例后，百事公司已第一时间启动应急预案，采取停产停业、产品封存、环境消杀、人员隔离等措施。目前测试产品安全，同时保证新发地疫情后的产品均已封存。

他指出，北京分厂15日出现确诊病例后，公司16日已进行全员核酸检测；20日转运480人到集中隔离点进行隔离，他们的核酸检测结果均为阴性。截止6月20日，百事公司已追查到密切接触者87名，全部落实集中隔离措施。



