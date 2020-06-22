特朗普：为中美贸易谈判 暂缓涉疆制裁

美国总统特朗普表示，自己为中美贸易谈判而暂缓涉及新疆的制裁。

据路透社报道，特朗普在当地时间21日刊登的一篇访问中透露上述信息，表示自己暂缓向中国新疆官员实施更严厉的制裁，因为他认为这会影响与北京的贸易谈判。

特朗普当地时间周五向美国新闻媒体Axios解释自己为何没要求美国财务部实施涉疆制裁时表示，“我们当时正在谈判一项大的贸易协议，我达成了一项非常棒的协议，总值2500亿美元的货品采购。”

中美双方在新疆议题上多次发生争执。面对美国国务院的相关指责，中国强调自己在新疆设立的是再教育营，用来遏制极端思想，防止恐怖主义蔓延。新疆官方去年12月也曾召开记者会，指学员已经结业。

在中美2019年底达成的第一阶段贸易协议下，中国同意从今年2月起，在两年时间内向美国采购至少额外2000亿美元的货物与服务。

此外，特朗普的前任国家安全顾问博尔顿日前在新书中指出特朗普曾要求中国国家主席习近平购买美国农产品，帮助自己去的连任。他在书中也披露特朗普曾“鼓励习近平在新疆建设教育营”。但特朗普都否认这些指责。

美国政府从2019年起对与新疆有关的中国企业实施进口美国产品限制，并禁止对部分与新疆有关的中国官员发放签证，但并没有对华实施更严厉的财政部制裁。

特朗普上周三（17日）也正式签署涉疆法案，中国也威胁将做出反击。但特朗普强调自己在实施任何措施上拥有酌情权。