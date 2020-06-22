北京新增九例本地病例 专家称疫情将进入平稳期

北京昨天新增本地确诊病例九例、疑似病例两例、无症状感染者五例。这是北京疫情过去一周以来，确诊病例首次降至个位数。

据北京卫健委微博消息，北京新增确诊病例中，丰台区共有五例、海淀区两例、西城区和朝阳区各一例。截至昨天，疫情最为严重的丰台区，已累计159例确诊病例。北京目前有两个高风险地区，分别是丰台区花乡与大兴区西红门镇。

从6月11日至21日这11天里，北京已累计236起本地确诊病例。

中国国家卫健委疾病预防控制专家委员会专家吴浩认为，北京疫情将进入一个平稳期，即每天新增的确诊人数维持在一定数字。但他强调，这并不意味着没有新病例出现，“而是因为前期我们做的一些核酸检测结果逐步出来”。

也是北京社区卫生首席专家的吴浩研判，北京发病的人数会维持并且持续一段时间。至于时间多长，他估计不会超过本周。

“传染病的规律就是这样的，你只要把传染源控制了，传播链阻断了，它就可能出现一个数字断崖式的下降，这个实际上在武汉也是一个经历，大家也可以看到我们在武汉采取了措施以后，2月19日出现了千人以下，实现了床等人，20日就实现300多例，很快就到了100多例，大家可以看到这个曲线图。”

截至6月20日，北京市核酸检测机构已从98所扩至124所，日最大检测能力从10万份扩增到23万份以上，累计采样两百多万份。

另据中国国家卫健委微博消息，中国昨天共新增确诊病例18例，其中境外输入病例七例，本土病例11例，包括北京九例，以及河北两例。

河北卫健委披露，河北省昨天新增的两例确诊病例，均与北京病例有关联。