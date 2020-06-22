中央军委办公厅印发《军队领导干部经济责任审计规定》

中国将加强军队审计工作，对现行经济责任审计制度进行重构，解放军和武警部队担任领导职务、负有经济责任的党员领导干部全部纳入审计对象范围，一年内离任或者离任不满一年的军级以上领导干部应当安排审计。

据新华社报道，中国中央军委办公厅日前印发《军队领导干部经济责任审计规定》（以下简称《规定》），自2020年7月1日起施行。

《规定》将重点从工作指导、范围内容、方式方法、结果运用等方面，对经济责任审计工作进行统筹设计，对现行经济责任审计制度进行重构，对于推动落实全面从严治军要求，健全权力运行制约和监督体系，促进领导干部忠诚、干净、担当，具有重要意义。

《规定》坚持审计监督无禁区、无盲区、无例外，明确解放军和武警部队担任领导职务、负有经济责任的党员领导干部全部纳入审计对象范围，一年内离任或者离任不满一年的军级以上领导干部应当安排审计。

《规定》明确，将聚焦经济责任、聚力备战打仗，要求紧贴领导干部岗位职责和经济行为，突出对领导干部在军事经济活动中贯彻决策指示、组织重大决策、完成事业任务、解决矛盾问题等情况的审计。鼓励探索创新、支持担当作为，强调按照“三个区分开来”的要求，对领导干部履行经济责任情况作出客观、公正、准确的评价，保护领导干部干事创业的积极性、主动性、创造性。坚持标本兼治、重在治本，对问题整改、移送处理、审计约谈、情况通报等作出规范，提出审计结果应当作为干部考核、任免和奖惩的重要依据，审计建议应当作为有关单位党委决策和制定政策制度的重要参考。