纳瓦罗：从未听说特朗普寻求中国帮助其连任

白宫贸易顾问纳瓦罗驳斥博尔顿新书中指美国总统特朗普为胜选连任向中国求助的说法。纳瓦罗表示，特朗普与中国国家主席习近平会面时自己也在场，没有听到特朗普有过类似表述。

据路透社报道，纳瓦罗当地时间周日在接受美国有线电视新闻网（CNN）《国情咨文》节目采访时表示，鉴于特朗普对中国的态度是多么强硬，加上中国的不公平贸易行为，前美国国家安全顾问博尔顿在一本书中提出的爆炸性指控“简直是愚蠢”。

纳瓦罗说：“我从来没听说过。我当时就在那个房间里。”

他还指出，博尔顿在整本书中使用了“高度机密信息”，因此可能会面临一些后果，包括牢狱之灾。

另据英国《卫报》报道，美国贸易代表莱特希泽上周三（17日）在美国参议院财政委员会的一场听证会上也指特朗普寻求中国帮助连任的言论是“完全不实，从未发生”。

莱特希泽表示，自己当时也在场，并没有这件事情发生的记忆。他说：“我不相信这是真的，我不相信这件事情曾经发生过”。

《华盛顿邮报》、《纽约时报》和《华尔街日报》上周刊登博尔顿新书《事发之室：白宫回忆录》（The Room Where It Happened: A White House Memoir）的摘要。

博尔顿在新书中说，特朗普去年6月出席大阪举行的二十国集团峰会（G20），期间与习近平举行峰会，双方会面时特朗普突然把话题转到美国总统选举，暗示中国的经济能力可以影响竞选活动，要求习近平确保他可以连任。

特朗普当时强调美国农民的重要性，还提到中方增加购买美国的大豆和小麦，可以影响选举结果。特朗普甚至表示在新疆人权问题上，他可以睁只眼闭只眼。

由于博尔顿新书的内容过于劲爆，让特朗普暴跳如雷。特朗普接受《华尔街日报》访问时，痛骂博尔顿是“骗子”，他另外接受福克斯新闻采访，指博尔顿新书涉及机密资料，已经违法。

报道称，美国司法部已寻求紧急限制令阻止新书出版。当局指博尔顿的新书内容没有完成审核，因此要求法庭采取行动，以免新书损害美国的国家安全。不过宪法专家认为这么做不太可能成功，也无法制止新书带来的影响。

博尔顿去年9月辞职，在白宫任职17个月。他的新书定23日发售。