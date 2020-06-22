天津病例病毒溯源初判人传人 其同事多次去北京

天津市今天上午公布了6月17日新增本土冠病确诊病例病毒溯源的最新发现，结合流行病学史和基因测序结果，初步判断是人传人。

据中国青年报报道，患者是天津康莱德酒店帮厨人员，天津市疾控中心副主任张颖介绍，多次排查发现，确诊病例工作所在酒店的另一名厨师血清IgM阳性，该厨师近一个月曾多次赴北京，且在餐馆、娱乐场所等公共场所长时间逗留，但此人至今未表现出任何症状。该厨师回津后与确诊病例在工作中有过交集。

报道称，这名厨师是在多次筛查中被发现的。疾控人员6月19日再次对康莱德酒店55名厨师采集呼吸道和血液标本，进行核酸和血清抗体检测，所有人核酸检测结果均为阴性，其中一名厨师的血清抗体IgM呈现阳性。疾控部门展开流行病学调查，当时此人已在集中隔离点隔离，疾控人员三次采集其呼吸道和血液标本进行检测，结果依然是核酸阴性、血清抗体阳性。

据了解，这名厨师近一个月多次到过北京，6月8日在北京期间曾去过餐饮、娱乐场所。回天津后，这名厨师在工作中与前述确诊病例有过几次交集。6月10日，二人在相隔不足半米的距离有过交谈，当时厨师未戴口罩。二人均喜好吸烟，每天都会前往酒店地下一层的吸烟室吸烟，该吸烟室属于密闭空间。

天津市疾控中心对确诊病例呼吸道标本的病毒全基因组作了高通量测序和序列分析，经中国疾控中心复核，确认与北京新发地市场相关病例的病毒序列完全相同，属于L基因型欧洲家系分支I。疾控中心初步推断，有可能患者的厨师同事在北京期间，在公共场所长时间逗留过程中被感染。

目前，天津对病毒来源的追查仍在继续。