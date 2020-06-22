蓝营民调：近半台湾民众对政府解决失业问题能力没信心

今天公布（22日）的台湾蓝营民调显示，有近五成的台湾民众对政府解决失业问题的能力没信心，但民众对民进党的支持率是朝野政党中最高的。

据台湾《自由时报》报道，由国民党智库“国家政策研究基金会”公布的最新民调显示，民众对台湾未来改善经济的信心达5.4分（满分为10分）。

在问到对缩减贫富差距有没有信心时，民众给的平均分数是4.39分；对社会冲突会减少的信心分数则为4.91分；对台湾的未来更加公平正义的信心分数是5.19分，另有近六成的受访者对司法公正不具信心。

对于日本冲绳县石垣市将钓鱼台更名为“登野城尖阁”，民调显示，有七成的民众认为，蔡政府应该要以强硬的态度回应日本对钓鱼台的做法；有近五成的民众认为，从蔡政府对钓鱼台轻忽、草率的态度可知，蔡英文说要维护“中华民国”主权，只是口头上说说，没有具体的行动。

日本冲绳县石垣市议会今天通过更改钓鱼岛地址的议案，将其地址从“登野城”变更为“登野城尖阁”，将于10月1日生效。据日本共同社报道，议案一旦获得通过，将于10月1日生效。

在政党支持方面，民调显示，执政的民进党支持率为32.9%、国民党支持率13.7%、台湾民众党6.6%、时代力量5.9%、台湾基进0.8%、亲民党0.2%、中立及无反应40%。