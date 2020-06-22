林郑：香港国安法立法 势在必行不容有失

香港行政长官林郑月娥表示，香港国安法是能让香港经济重新出发、重回“一国两制”轨道，确保社会稳定及维持企业信心的重要举措，强调“事在必行、不容有失”。

综合香港电台、立场新闻报道，林郑月娥今早在北京举行的财新论坛上，透过视讯讲话时发表上述看法。她说，香港过去一年经济受到多重打击，社会动荡及暴力事件已影响香港的国际声誉及稳定的营商环境。

举例来说，除了今年初失去最自由经济体地位，瑞士国际管理发展学院也公布香港竞争力地位下降，加上冠病疫情威胁及必要的防控措施，香港首季本地生产总值按年大幅收缩8.9%，是有纪录以来最大跌幅，而最新失业率也上升。

林郑月娥也说，美国不断在贸易及其他事情挑起纷争，导致中美关系处于紧张状态；而在中国全国人大宣布就香港国安法立法后，美国又发表一连串制裁言论打击香港，以达到他们的政治目的。

中国全国人大5月底召开的全体会议上，以大比数通过香港国安法的立法决定后，引起许多争议。其中一个争议点，是人大绕过香港立法会的正常立法程序，香港泛民主派质疑这会削弱香港的自治权，同时令香港市民无法参加立法过程。

林郑月娥强调，香港拥有自由开放的经济，优良的法治传统和司法独立制度、公平竞争的环境、简单的税制及低税率、世界级的金融市场，以及大量专业人才等优势。因此，只要坚持和完善“一国两制”，严厉打击危害国家安全的违法份子，止暴制乱，香港仍然“商机处处”。

“我们会抓紧亚洲区内的蓬勃发展，以及国家‘一带一路’倡议和粤港澳大湾区发展的机遇，让香港不单可以恢复元气，还可以更上一层楼。”