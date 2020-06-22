周小川：现在是“一带一路”融资好机会

疫情蔓延全球，有一些论调认为“一带一路”项目进度和融资额度受到影响，但中国人民银行前行长周小川认为，现在正是“一带一路”融资的好机会。

据中国21经济网报道，周小川今天（22日）在一场峰会上说：“一些负面的评论或者是怀疑的评论，就是说‘一带一路’项目的进度（受到影响），‘一带一路’的融资额度出现了减少。我说这个也是很正常的现象，因为疫情导致不能聚集，很多交通都阻断了，需要社会上保持距离，就是‘社交距离’，因此很多项目人员、技术的人员到不了位，不管是国内的还是国际的。因此这些都影响一些‘一带一路’项目的进展。但是我们也看到一些好的项目，坚持在疫情的情况下仍旧保持顺利进展。其中一个例子就是‘中老铁路’，中国和老挝之间的铁路。”

周小川认为，在目前的情况下，“一带一路”还面临一个有利条件，就是全球资金充裕，资金价格较低，是融资和对现有融资进行优化的好机会。他指出，由于疫情影响消费开销，有些国家的储蓄率上升，也有利于对“一带一路”的资金支持。、

周小川认为，疫情发生给大家很多启示，让人意识到社会事务和治理的重要性。

他指出，有一部分人把债务可持续性这个问题提到相当的高度，并把它和“一带一路”挂钩，有一些说法听起来是“别有用心”。

外界曾指“一带一路”沿线国家陷入中国“债务陷阱”，中国已否认这一说法。