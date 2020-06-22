广西玉林举行狗肉节 狗贩直接处理狗肉无视防疫规定

中国广西玉林昨天（21日）起举行备受争议的一年一度狗肉节，当地与会狗贩无视冠病防疫规定，未穿上任何防护衣物，甚至没戴口罩，直接处理狗肉。

综合香港《星岛日报》和路透社报道，网传照片显示，大部分参与“玉林荔枝狗肉节”的肉贩均没有佩戴口罩、手套等，却肩并肩排在一起，直接手起刀落、分割狗肉，期间不时与客人交谈，口沫横飞。当地民众也似乎没有在意，徒手翻看已处理过的狗肉，似乎对防疫规定视若无睹。

据国际动物保护组织义工们所见与听到的信息，狗肉节开始的前几天，当地多个商家开始为此进行筹备节日，不断能看见有人骑车开车过来运送狗只。

志愿者们花钱救了10几只待被屠杀的狗只，并对于有人会吃狗肉感到难以置信。报道称，这些志愿者也想通过此次救狗的行动，呼吁阻止狗肉节的举行，但是却根本没有什么影响。

狗肉节为期十天，每年吸引成千上万的访客参观。动物保育人士对于狗肉节能终结抱有希望，认为狗肉节能延续的机会渺茫。

深圳今年5月起禁止吃猫狗肉。中国农业农村部同月公布《国家畜禽遗传资源目录》，首次明确了33种家养畜禽种类，但目录内没有包含狗。

据中新社报道，农业农村部负责人解释，狗虽没有列入目录，但也不属于野生动物，并不意味着不能养。对于狗的管理，有关部门和地方已有了一些经验和做法，出台了限养、登记、强制免疫等制度规定。

负责人也说，随着时代进步，人们的文明理念和饮食习惯在不断变化，一些关于狗的传统习俗也会发生改变。

有网民对于狗肉节表示不满，在留言板写道“自作孽不可活”“有病”。不过，有网民对于这些批评提出质疑，说“凭什么吃狗肉就活该被骂？”，甚至称“狗肉又不是野味”。