栗战书：今后立法工作任务重 节奏快成常态

中国全国人大常委会委员长栗战书前天（20日）说到，当前和今后一个时期，立法工作任务重、节奏快、要求高成为常态。

据新华网报道，栗战书当天在全国人大常委会会议闭幕会发表讲话时要求，紧紧围绕新时代提出的新课题新任务新要求，以高度的责任感使命感加强和改进立法工作，进一步发挥法治固根本、稳预期、利长远的重要作用。

全国人大常委会在会议上初次审议了香港特别行政区维护国家安全法草案。栗战书说，从国家层面建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，是坚持和完善“一国两制”制度体系的重大举措，是保证香港长期繁荣稳定、“一国两制”事业行稳致远的治本之策。

栗战书说，常委会组成人员认真审议了法律草案，大家认为，法律草案符合宪法和香港基本法精神，全面准确贯彻了“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针，充分考虑维护国家安全的现实需要和香港特别行政区的具体情况。要根据常委会审议提出的修改意见，修改好、完善好这部法律。

栗战书指出，会议审议通过公职人员政务处分法，织密预防和惩戒职务违法犯罪的法网，有利于构建党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系。审议通过人民武装警察法修订草案，对于坚持党对武装力量的绝对领导、规范和保障武警部队依法履行职责，具有重大意义。审议通过档案法修订草案，健全完善档案管理制度，为中国档案事业现代化提供更加坚实的法治保障。

栗战书指出，会议听取审议了2019年中央决算报告和审计工作报告，批准了2019年中央决算。常委会组成人员认为，国务院及其有关部门加力提效实施积极的财政政策，较好完成了全国人大批准的中央预算。审计机关依法履行审计监督职能，在推动中共中央政令畅通、促进经济社会健康发展等方面发挥了重要作用。财政政策和财政工作要全力支持做好“六稳”“六保”工作，审计工作要加强对重大政策措施落实情况的跟踪审计。