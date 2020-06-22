被提名担任台监察院长 陈菊宣布退出政党

台湾总统府今天公布监察委员提名人选，由前总统府秘书长陈菊出任监察院长，副院长一职则从缺。

陈菊表示，现阶段监察院工作必须超越党派、行使职权，因此当立法院通过提名后，她将辞去所有政党职务、退出政党，并会根据民进党入党办法注销党籍。

她说：“我要让大家知道每位监察委员都是独立行使超然立场，在撑取民主自由、捍卫人权尊严。”资料显示，台湾监察院为台湾最高监察机关。监察院所有委员必须由总统提名，经立法院同意任命，任期六年。

综合台媒报道，总统府下午举行监察委员提名记者会，由提名审荐小组召集人陈建仁逐一介绍被提名人，并安排院长被提名人陈菊致词。

这个提名记者会原定上周五（19日）举行，不过因国民党籍前台东县长黄健庭的副院长提名引起争议，记者会临时取消。黄健庭宣布退出提名后，另一遭质疑的监委被提名人、前新北市副市长陈伸贤也宣布退出。

总统府秘书长苏嘉全今天表示，由于两位被提名人黄健庭与陈伸贤婉谢提名，因此遗缺暂时保留，待合适时机再提名。

他并说，总统蔡英文对监委提名负完全责任，外界无须揣测。

今天提名名单除监委之外，还有新设置的国家人权委员会名单，包括主委陈菊、前立委王荣璋、台湾少年权益与福利促进联盟秘书长叶大华、总统府原转会委员鸿义章等四位新任监委及三位现任监委。