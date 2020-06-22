国民党谈钓鱼岛 质问蔡英文维护主权是否有双重标准

对于日本冲绳县石垣市议会通过更改钓鱼岛（日本称为尖阁诸岛）地址的议案，台湾在野的国民党表达强烈谴责，并批评蔡英文政府口口声声维护台湾主权，遇到日本就卑躬屈膝，质问总统蔡英文的维护台湾主权是否有双重标准。

国民党今天（22日）在官网发表新闻稿说，钓鱼台列屿属于“中华民国”领土，主权一寸都不能让，日方此举无疑是侵犯“我国”领土、主权、渔权。

国民党也在新闻稿中要求蔡英文政府，不要漠视日本侵门踏户的举措，“我们放任一步，对方就会进逼一步”。国民党质问政府，“若仍对日方节节退让，与满清时期不断割地赔款的丧权辱国行径有何不同？”

新闻稿提到，蔡英文宣示“钓鱼台是我国领土”，却又对日方更名动作默不作声，驻日代表谢长廷只敢对日本表达关切，不敢表达抗议，根本是相互矛盾、逻辑错乱。

国民党也说，护主权、顾渔权已是全民意志、全台共识，“我们绝对不能容忍我国主权一点一滴被侵蚀，呼吁蔡英文政府应该立刻召见日本驻台代表，表达严正的抗议，并提出具体的反制方案，维护我国领土、主权、渔权的完整性。”

据日本共同社报道，石垣市议会今天通过更改钓鱼岛地址的议案，将其地址从“登野城”改成“登野城尖阁”，10月1日起生效。

台湾外交部也对议案得到通过做出回应时说，政府概不承认企图影响“我国”对钓鱼台列屿主权的任何言行。