印军若将边境冲突升级成战争 胡锡进：拿鸡蛋往石头碰

中国《环球时报》总编辑胡锡进今天（22日）认为，印度军方如果升级同中国的边境冲突，使之成为战争的话，只能是拿鸡蛋往石头上碰。

胡锡进凌晨在微博上写道，印度媒体称，中印边境地区的印军已被赋予“完全”的行动自由，包括在特殊情况下使用枪支，若属实，这严重违反中印两国《关于在中印边境实控线地区军事领域建立信任措施的协定》。

胡锡进也在推特上写道，如果消息属实，印军将付出巨大的代价，并在推文附上《印度斯坦时报》前天（20日）的一则中印边界报道。

这则报道引述匿名高级军官称，在20名印度士兵在加尔万河谷冲突中死亡后，印度军队的交战规则（Rules of Engagement）出现重大变化，让被调派到具有争议的实际控制线（LAC）的指挥官，在战术层面处理情况时，拥有完全的行动自由。

其中一名军官也透露，指挥官将不再受到枪支使用限制的约束，在应对特殊情况时，能全权动用所有可用资源。

胡锡进在微博上说到，中印边境地区虽然不时紧张，但两国军队已经几十年没有相互开火。若印军今后向中国军人开枪，两国边境地区将完全变成另一面貌。

他警告印度民族主义者，“如果他们的军队连‘打架’都打不过中国军人的话，枪支和其他军械更帮不了他们的忙。因为中国的军事力量要比印度的先进、强大得多。”

胡锡进也说，中国不想与印度升级冲突，但中国有充裕能力击退印军的任何挑衅，“希望印军保持清醒，印度的精英们也保持理性。与中方共同管控好边界纠纷最符合印度的利益。”