台驻日代表质问政府在日本当初管领钓鱼岛后“做了什么抗议”

台湾驻日代表谢长廷在回应钓鱼岛（日本称为尖阁诸岛）地址将更改一事，以不点名的方式，批评时任国民党政府在1970年代得知日本管领钓鱼岛后的回应方式，质问“当时中华民国政府做了什么抗议？”

谢长廷今天（22日）在面簿上写道，美国1971年6月宣布把钓鱼台列屿和琉球交给日本管领，并于一年后的5月15日执行，从此日本有了事实管领权。

至于台湾政府当时的回应，谢长廷说：“我遍查历史纪录，二年只有表示惊愕和遗憾，并重申主权在我的二纸声明而已。”

谢长廷也写道：“当时我们跟美国、日本都有正式邦交，而两岸三地保钓运动风起云涌可资后盾，当时政府可以召见美、日驻台大使传达抗议，也可以召回大使表达抗议，为什么都没有？也查不到当时有什么正式交涉。”

冲绳石垣市议会如今通过“登野城尖阁”登记改名，谢长廷说，虽然他们说这个是地方反制中国大陆的自治行为，台日亲善团体也声明反对，代表处还是表达抗议，台湾内部少数人却批评代表处太软弱，“夸言当年多神勇，很多事情是禁不起历史资料的考验的，只是现代人都太忙没有时间查证”。

更改钓鱼岛地址议案将于10月1日起生效。台湾外交部回应时说，政府概不承认企图影响“我国”对钓鱼台列屿主权的任何言行。

国民党也对此表达强烈谴责，并批评蔡英文政府口口声声维护台湾主权，遇到日本就卑躬屈膝，质问总统蔡英文的维护台湾主权是否有双重标准。