浙江高考2023年起语数外使用全国卷

浙江省人民政府昨天（22日）召开新闻发布会，宣布对该省高考部分政策进行调整。

据新京报报道，浙江省2023年起高考语文、数学和外语使用全国统一命题试卷。外语和选考科目成绩从两年有效改为当年有效，从2021年1月考试起实施。

浙江省《关于进一步做好高考综合改革试点工作的通知》（下称《通知》）显示，本次高考改革共有六项主要调整：一、高中学考按年级定时定科统一安排，同一年级统一科目统一时间开考，从2020年入学的高一学生开始实施。二、外语和选考科目成绩从2年有效改为当年有效，从2021年1月考试起实施。三、选考科目等级赋分的分差由3分改为1分，从2022年1月选考起实施。四、录取分段由三段改为两段，从2021年招生录取起实施。五、语文、数学和外语使用全国统一命题试卷，从2023年起实施。六、职业技能操作考试作为合格性考试，由省统一标准、市县组织，考试合格作为报考条件，职业技能理论知识考试仍全省统一组织，从2022 年招生录取起实施。

上述六项措施，因为适用的起始年级不同，因此实施时间有所区别。例如，浙江省高中将从2020年入学的高一学生开始启用新课标，因此《通知》明确从这一级学生开始实施学考定时定科的调整，以有利于考试安排与教学安排调整保持同步。