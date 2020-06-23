蓬佩奥要求中国释放加国公民康明凯和斯帕弗

美国国务卿蓬佩奥当地时间周一发表声明，要求中国立即释放两名被扣押的加拿大公民康明凯和斯帕弗。

中国检方上周五以涉嫌间谍行为起诉被拘押的这两名加拿大公民。这两名被告人可能被判无期徒刑。

综合路透社、美国之音报道，蓬佩奥表示，美国对中国决定对加拿大公民康明凯和斯帕弗提出正式起诉感到极为关切。“对他们的指控是出于政治动机，完全没有根据。美国与加拿大一起，敦促北京立即释放这两个人，不要使用这种不合理的拘禁方式恐吓加拿大。”

蓬佩奥还表示：“美国支持加拿大提出的让加拿大领事依据《维也纳领事关系公约》规定探望这两名加拿大公民。6个月来，中国一直阻止加拿大领事探望他们，全世界对这两人的情况一无所知。”

康明凯是加拿大前外交官，被捕前是国际危机组织的顾问。斯帕弗是加拿大商人，曾经在中国和朝鲜从事商务活动。他们两人同样在2018年末被捕，并被中国当局指控威胁国家安全。就在之前不久，加拿大警方应美国逮捕令拘押了中国华为首席财务官孟晚舟。

加拿大是应美国要求拘捕孟晚舟的。加拿大法院依据美加引渡条约对孟晚舟案子进行审理，如果法官认定这个案子符合引渡要求将会把孟晚舟引渡给美国。

加拿大卑诗省最高法院法官在5月做出第一次裁决，认定孟晚舟所受指控符合引渡的重要条件“双重犯罪”的要求。这是该院法官对这个案子做出的第一个重要裁决。双重犯罪指的是孟晚舟所犯罪行不光在美国，而且在加拿大也属于犯罪。

不过中国认为，孟晚舟被捕纯属政治事件，是加拿大帮助美国打压华为的一个阴谋。

就在蓬佩奥发表这份声明之前，中国外交部昨天表示，加拿大在所谓司法独立问题上奉行的完全是双重标准，强调康明凯和斯帕弗因涉嫌危害中国国家安全犯罪被中国主管部门依法逮捕和起诉，根本不存在所谓任意拘留。

发言人赵立坚在例行记者会上称，中国敦促加拿大有关领导人切实尊重法治精神，尊重中国司法主权，停止发表不负责的言论。

加拿大总理特鲁多上周表示，中国似乎不理解加拿大政府无法干预司法体系，这“令人十分遗憾”。

他表示：“我们将继续......向中国政府施压，要求其停止对这两名加拿大人的无理拘禁。他们被拘禁只是因为中国政府对加拿大司法系统的独立程序感到失望。”



