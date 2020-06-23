欧盟在贸易课题向中国施压 警告香港国安法或产生“非常负面”后果

欧盟昨天（22日）呼吁中国兑现开放经济的承诺，并警告如果北京仍决定推动实施香港国安法的计划，这将产生“非常负面”的后果。

据路透社报道，欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）和欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）当天通过视频，与中国国家主席习近平和总理李克强会晤。米歇尔和冯德莱恩在会后说，他们指责北京散播有关冠病的虚假信息。

冯德莱恩在新闻发布会上说：“欧盟与中国之间的关系，是（欧盟）在战略上拥有的最重要关系之一，同时是我们面临的最具挑战性的关系之一。”

冯德莱恩将中国称为欧盟的合作伙伴和竞争对手，并说北京并未跟进2019年达成的协议，即让欧洲公司在中国提供更多机会，以及放弃要求投资者在中国合资企业项目上分享技术的规定。

米歇尔则说，中国公司在欧洲受到欢迎，但中国并没有以相同的方式对待欧洲企业。

米歇尔和冯德莱恩也说，他们向习近平和李克强表达对香港国安法的担忧。

中国国家主席习近平则在视频会议上强调，中国是机遇不是威胁，中国是伙伴不是对手，并说他愿同米歇尔和冯德莱恩保持密切沟通，推进中欧一系列重大政治议程，推动中欧关系迈上新台阶。

综合央视新闻和新华社报道，习近平说：“中国要和平不要霸权。我们一切政策和工作的出发点就是让中国人民过上幸福生活。我们将沿着和平发展道路坚定不移走下去。”

习近平提到，中国将继续深化改革、扩大开放，这将为欧洲提供新一轮合作机遇和发展空间。中欧没有根本利害冲突，合作远大于竞争，共识远大于分歧。

习近平强调，中欧要做维护全球和平稳定的两大力量，中国愿同欧方就重大问题进行交流，相信欧盟将朝着团结、稳定、开放、繁荣的方向不断前进，乐见欧方为国际和平稳定作出建设性贡献，愿同欧方加强战略合作，共同应对全球性挑战。

习近平也说，中欧要做推动全球发展繁荣的两大市场。中欧两大经济体应该发挥世界经济“双引擎”作用，拉动世界经济复苏，共同支持科学有序复工复产，加强宏观经济政策协调，维护全球产业链供应链稳定通畅。

中国总理李克强也在会议上说，中国和欧盟互为全面战略伙伴，双方合作远大于竞争，共识远多于分歧。