中国指责美军控谈判代表用中国国旗搞噱头

参加美俄核裁军谈判的美国首席军备控制谈判代表在其个人社交账号发布了一张中国国旗和空椅子的照片，以此讥讽中国拒绝参加谈判，中国方面则讽刺称这是美国的一项“行为艺术”。

综合彭博社和路透社报道，美国首席军备控制谈判代表马歇尔·比林斯利（Marshall Billinglsea）在周一预定与俄罗斯的谈判开始之前发送的一则推文中称，“维也纳谈判即将开始。中国却没来，”“北京仍然在秘密增加其核军备，还有很多其它事情。尽管如此，我们仍将推进与俄罗斯的谈判。”他的帖子中包含一张图片，显示谈判桌边空荡荡的座位前，摆放着一面面中国国旗。

美国总统特朗普一直寻求让中国参与谈判，以取代美国和俄罗斯之间将于明年2月到期的《新削减战略武器条约》(New START)，但中国一再拒绝。中国外交部发言人华春莹6月9日表示，“中方已经多次阐明了立场，中方无意参加所谓的‘中美俄三边军控谈判’，这个立场是非常明确的。”

在比林斯利发布推文和照片后，中国外交部军控司司长傅聪在比林斯利的网贴下留言说：在未经中国同意的情况下在谈判桌上展示中国国旗是一个“奇怪的场面”，并补充说：“想知道你还能有多低劣？”

中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表团也在官方推特上表示：“美国行为艺术？”

俄罗斯也指责了美国的行动，俄驻奥地利大使Dmitry Lyubinsky在面簿上发布的会议照片没有任何中国国旗。他对国家新闻机构RIA Novosti表示：“谈判室没有任何中国国旗，在俄美进行战略稳定磋商时也不可能有。”

美俄高级官员军备谈判在《新削减战略武器条约》2月即将到期之时进行，该条约限制了世界上两个最大核国家的战略武库。美国政府辩称，任何新协议都应包括中国，并敦促莫斯科让北京也参加谈判。但中国予以拒绝，俄罗斯则指责美国试图以该问题为借口来“埋葬”这个条约。

