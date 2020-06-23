北京新增13例本土确诊 累计249例

北京市官方今天（23日）通报，6月22日零时至24时，北京市新增报告本地确诊冠病病例13例、疑似病例两例、无症状感染者一例。

据北京市卫健委官方微博消息，新增确诊病例中，丰台区六例、海淀区三例、大兴区三例，西城区一例。昨日无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例、无症状感染者。

通报称，自6月11日0时至6月22日24时，北京市累计报告本地确诊病例249例，在院249例。尚在观察的无症状感染者22例。

另据中国国务院客户端小程序“疫情风险等级查询”显示，截至6月22日15时，北京市朝阳区小红门（地区）乡、海淀区田村路街道由低风险调整为中风险。

至此，北京已有39个中风险地区，涉及丰台区、大兴区、海淀区、西城区、房山区、东城区、石景山区、朝阳区、门头沟区、通州区10个区。另有四个高风险地区，分别位于丰台区和大兴区。

北京的新增病例在6月21日首次降到个位数，中国国家卫健委疾病预防控制专家委员会专家吴浩前晚表示，北京市疫情防控会进入一个平稳期，每天新增确诊的人数维持在一定的数字。

另外，中国大陆境内昨日新增确诊病例22例，其中本土病例13例，均在北京，境外输入病例九例，包括甘肃七例，江苏一例，陕西一例，无新增死亡病例。

全国新增无症状感染者七例，当日转为确诊病例一例。