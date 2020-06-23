北斗三号最后一颗全球组网卫星发射升空

中国今早（23日）成功发射北斗三号最后一颗全球组网卫星，让北斗三号全球卫星导航系统星座部署比原计划提前半年全面完成。

据中国央视新闻报道，中国今早9时43分在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功发射北斗系统第55颗导航卫星。

此次发射的北斗导航卫星和配套运载火箭，分别由中国航天科技集团有限公司所属的中国空间技术研究院和中国运载火箭技术研究院抓总研制。

报道称，北斗三号收官发射一波三折，之前因两次航天发射任务失利，为了进行质量复查，发射时间由5月调整至6月。之后，工作人员在临射前发现产品技术问题，为确保百分百成功、不带任何隐患上天，发射再次推迟。

此次发射的卫星属地球静止轨道卫星，经过一系列在轨测试入网后，中国将进行北斗全系统联调联试，在确保系统运行稳定可靠、性能指标优异基础上，择机面向用户提供全天时、全天候、高精度全球定位导航授时服务，以及星基增强、短报文通信、精密单点定位等特色服务。

中国在1994年启动北斗卫星导航系统的建设，20多年间在西昌卫星发射中心共组织了44次北斗发射任务。

报道称，全世界一半以上的国家都开始使用北斗系统。后续，中国北斗将持续参与国际卫星导航事务，推进多系统兼容共用，开展国际交流合作，根据世界民众需求推动北斗海外应用，共享北斗最新发展成果。