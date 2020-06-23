特朗普澄清中美贸易协议完整无缺

美国白宫贸易顾问纳瓦罗(Peter Navarro)周一宣称与中国的贸易协议已经“结束”，引发市场震荡。总统特朗普其后澄清，中美贸易协议“完整无缺”。

综合路透社与彭博社报道，纳瓦罗当天早前接受福克斯新闻访问时，称中美贸易协议已“结束了”（It's over），部分原因是中国没有预先通知美国关于暴发2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的事。

他说，1月15日双方签署第一阶段协议后，中国代表团离开华盛顿，美国之后才得知病毒正在传播，这是转折点。

此番言论令股市应声下挫。美国股指期货跌至平盘下方，亚洲股市也出现震荡。澳元等对风险敏感的货币挫跌。

美国总统特朗普赶紧发推特澄清：“与中国的贸易协议是完整无缺（intact）的。我希望他们会继续遵守协议条款。”

特朗普的推文提振了市场人气，协助E-迷你标普500指数期货由跌转升。亚洲股市也反转向上，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.7%。

纳瓦罗随后也发表声明否认自己说过中美贸易协议已经结束，他在声明中说：“我在访谈中的言论被严重断章取义。我的谈话与仍在继续进行的中美第一阶段贸易协议毫无关系。我只是说，中共对中国病毒起源撒谎并导致全球大流行病之后，我们现在对他们已缺乏信任。”

路透社引述新加坡银行汇市分析师沈茂雄的分析指出：“关于白宫，你永远不能确定他们是在表达个人立场还是官方立场。”

沈茂雄说：“如果他（纳瓦罗）是代表自身立场发声，那么这与他以往的表态相符。我们知道他是个强硬派......但最终要由特朗普决定贸易协议是继续还是结束。”

