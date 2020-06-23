林郑：特首指派法官并非行政机关干预司法

香港特首林郑月娥表示，由特首指定各级法院法官审理香港国安法的名单，并非特首指定某位法官就某一案件听审；日后分派法官处理每宗涉及国安法的案件，仍会由司法机构负责。因此，由行政机构作出检控及指定听审法官的讲法，“是完全错误”。

香港首任终审法院首席法官李国能今天在《明报》撰文指出，中国全国人大常委会法制工作委员会的香港国安法草案《说明》中，提到的特首有权指定若干法官审理国安案件，以及中央机构行使管辖权的两点，会损害香港司法独立。

对此，林郑月娥今天出席行政会议前，作出了上述回应。她强调，《基本法》列明各级法官都是由特首任命，而有关任命是特首接受独立的司法人员推荐委员会推荐后作出的，形容不是在“街上随便找个人做法官”。

综合香港电台、《星岛日报》等报道，她表示，过去类似安排都没人认为抵触维护司法独立，反问为何到维护国家安全行为时，却有人对特首行使委任权指定法官的权利如此担忧。同时，也看不到香港国安法草案有哪一条有违反《基本法》有关司法独立的条文。

林郑月娥强调，法官的选定会根据其专业和才能，国安法下指定的法官也不会改变现状。“对香港司法制度充满信心，对每一位进入司法机关的法官高度信任。”

上周六闭幕的全国人大常委会会议初审了香港国安法草案。草案细节已公布，中央政府将在香港设立维护国家安全公署，国家安全公署依法履行维护国家安全职责，行使相关权力。香港特别行政区则设立维护国家安全委员会，驻港国家安全公署应与香港维护国家安全委员会建立协调机制，监督、指导香港维护国家安全工作。

林郑月娥表示，草案内容除了有助释除过去一个月的公众疑虑和关注，也可以改善或健全香港在“一国两制”制度体系里面如何保障“一国两制”。“如果一国受损，两制也会失去稳固基础，任何人如果在此情况下认为立法破坏一国两制，可能是从来没有将一国放在眼内。”

她并称，国安立法的宪制基础非常明确，没有半点含糊。法律明确打击四类危害国家安全的行为，也明确规定法律应当尊重和保障人权，需保障的人权和自由是根据《基本法》、根据公民权利和政治权利的国际公约以及经济社会文化的国际公约。