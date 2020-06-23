中国褐皮书认为中国经济陷入衰退 全年经济迈向萎缩

研究机构中国褐皮书国际公司认为，中国经济将在今年4月至6月同比出现萎缩，显示情况与前期冠病疫情肆虐时相比有所改善，但当地经济仍开始衰退。

据彭博社今天（23日）报道，中国褐皮书（China Beige Book）国际公司在季度报告中指出，制造业利润、资本支出和零售销售在内的关键指标，仍处在历史低位，与第一季度相比几乎没有获得改善。

公司是根据一项针对3300多家公司所进行的调查结果，发布这份报告。

报道称，中国零售业表现最糟糕，收入和利润延续大幅跌势。信贷成本急剧下降，似乎没有鼓励到处境困难的零售商借款，表明零售业持续疲软。相比之下，制造业出现扩张状态，服务业表现最好。

报告提到，全球需求低迷，仍然是拖累增长的主要因素，受国际状况影响更大的地区表现更糟，而国内订单明显反弹，提振了内陆地区。

公司在报告中认为，中国经济最终恢复增长，并不意味着会恢复到接近以前的增长水平，并说除非全球需求更强劲地复苏，不然今年将出现萎缩情况。

上述悲观的看法与大多数经济学家和政府的预期形成鲜明对比。他们预计，中国经济将在本季度恢复增长，全年经济也将实现增长。

中国官方将在7月16日公布第二季度国内生产总值数据。