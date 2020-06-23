国民党据报将推李眉蓁出征高雄市长补选

国民党高雄市长补选人选征询已结束。据报党中央与地方协调结果后，最终锁定高雄市议员李眉蓁出线。

综合台媒报道，李眉蓁今早已与高雄市国民党党主委庄启旺面谈，待一切确定后，最快下午由国民党秘书长李干龙正式宣布。

资料显示，今年41岁的李眉蓁，已连任三届高雄市议员。她的父亲也是高雄前市议员、现任高雄果菜公司总经理李荣宗。据了解，她在议员任内重视教育、青少年等问题，目前是高雄市议会社政委员会第一召集人。

另一方面，民进党高雄市长补选参选人陈其迈，今天被问及国民党高雄市长补选人选未定时表示，他期待与国民党候选人有君子之争，强调“目前最大的对手是时间”。

陈其迈还说，希望国民党能透过民主机制决定人选，无论是谁他都会给予充分尊重。

曾掀起“韩流”的韩国瑜，本月6日被市民以93万9090票罢免，超过2018年当选的89万2545票，成为台湾实施地方自治以来首位被罢免的直辖市长。他被罢免后，高雄市长一职已由高雄市府参事杨明州出任，直到8月15日的补选。

在2018年的高雄市长选举中，陈其迈以74万张票败给韩国瑜。不过有分析称，以陈其迈对高雄市政的熟稔程度，以及国民党目前的低迷人气，他在来临的补选中将大获全胜。