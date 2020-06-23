中国长江一带暴雨 重庆遇80年最大洪水

中国贵州、重庆至长江中下游一带近期出现入汛以来最强降雨，已有多地传出灾情。重庆昨天也出现80年来最大规模洪水，当地政府已转移上万名居民。

综合《新京报》、央广网等报道，6月20日以来，贵州、重庆至长江中下游一带出现持续性强降雨，部分地区累计降雨量有100毫米至200毫米，局地可达250毫米至377毫米。

中央气象台形容，此次贵州至长江中下游地区入汛以来最强降雨过程来势汹汹，而且未来三天，强降雨势头依然很猛并且雨带将缓慢南压。中国气象水文部门预测，受强降雨影响，长江上游支流乌江及三峡区间、洞庭湖及鄱阳湖水系、中下游沿江河流等河流将出现涨水过程。

其中，位于长江上游的重庆昨天已遭受洪水侵袭，受灾严重。

重庆市水文监测总站昨早发布綦江洪水红色预警，并称受降雨影响，预计綦江流域重庆段将出现超历史洪水。这是该站自1940年以来，首次发布红色预警。

中国洪水预警信号分为四级，所反映的洪水量级分別为小洪水、中洪水、大洪水和特大洪水，预警颜色由低到高级別则为蓝色、黄色、橙色和红色。

报道称，重庆綦江五岔站最高水位一度达205.56米，较保证水位200.51米高5.05米。

受洪水影响，重庆多处沿江公路被淹，铁轨冲断。例如，重庆綦江滨江路一楼商舖全被水淹没，多处内涝严重，车辆被淹，部分地方还发生山泥倾泻。

对此，重庆市防汛抗旱指挥部已启动防汛Ⅲ级应急响应，并派出工作组赴綦江指导抢险救灾工作。截至昨天18时，綦江区共有古南、文龙、石角、赶水、永城等21个街镇4万3725人受灾，紧急转移安置人口1万3874人。

另一方面，贵州铜仁沿河县也因连日暴雨，出现山洪及淹水情况。据报道，由于排水缓慢，当地一个农贸市场有50多间商店被洪水淹没，积水超过1米深。洪水更通过街道，从堤坝涌入乌江，形成一条近千米宽、气势磅礴的大瀑布。