前驻华大使：澳洲不宜与中国进行贸易战

澳大利亚前驻中国大使芮捷锐（Geoff Raby）认为，澳洲与中国展开贸易战的机会很小，并说堪培拉若试图对北京采取与贸易战有关的行动，这会是损人不利己，并危害澳洲的国家安全。

曾在2007年至2011年担任驻华大使的芮捷锐，昨天（22日）在接受香港《南华早报》的专访时说，澳中两国之间不太可能爆发贸易战，但澳洲对美国的忠诚度，加上美国想着手抵御中国的崛起，以及北京自身强硬的“战狼式”外交，将继续加剧紧张的地缘政治局势。

芮捷锐说：“（澳大利亚）可以对中国采取措施吗？我的意思是，我们为什么要这么做？这不是明智之举。”

社会各界近年来对于澳洲是否过于依赖中国有很大的争论，但芮捷锐说：“现实是，澳大利亚和中国经济之间有着巨大的互补性。”

芮捷锐认为，将反华立场“武器化”讲适得其反，因为从澳洲国家利益来说，维护对华经济联系至关重要。

澳洲在2018年禁止中国电信巨头华为参与澳洲第五代移动通信技术（5G）宽带网络建设。此外，堪培拉也担忧中国试图在太平洋扩大影响力，并在冠病疫情以及香港国安法课题上采取对华不利的立场，导致中澳关系日趋恶化。

中国近期也多次针对澳洲采取行动，5月中旬以牛肉产品违反检验检疫要求为由，暂停接受四家澳洲企业肉类产品的进口申报。北京之后也向原产于澳洲的进口大麦征收反补贴税和反倾销税，为期五年。中国商务部长钟山拒绝了澳洲就大麦事件与澳洲贸易部长伯明翰（Simon Birmingham）对话的要求。知情人士曾告诉彭博社，中国也可能考虑针对更多澳洲产品，包括葡萄酒和乳制品采取更严格的质量检查、反倾销调查、征收关税等措施。

中国也在6月先后发出赴澳洲旅游安全提醒与留学预警，指澳洲在疫情期间发生歧视华人和亚裔事件，提醒中国民众切勿赴澳旅游，或是谨慎选择赴澳或返澳学习。中国是澳洲最大的贸易伙伴，也是利润丰厚的国际学生和游客收入的主要来源。中国上述举措对受到冠病重创的澳洲经济而言，无疑是雪上加霜。

澳洲总理莫里森11日驳斥上述歧视亚洲人事件的说法，并表明他永远不会因来自任何一方的胁迫而改变澳洲的价值观。中国外交部回应时说，中国有关部门基于大量事实，提醒中国游客和留学生注意相关风险，并劝请澳洲采取切实措施维护保障在澳中国公民的安全和权益。