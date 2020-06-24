库德洛称中国正在履行贸易协议

白宫国家经济委员会主任库德洛表示，中美贸易协定不仅完全未受影响，中国也正在多个领域推进协议的落实。

据美国之音报道，库德洛当地时间周二向福克斯电视台说，中国实际上做得更好，“不仅是大宗商品购买，尽管数量也在增加。而且还延续到知识产权盗窃问题，这是结构性问题之一。”

在库德洛发表上述言论的前一天，美国白宫贸易顾问纳瓦罗接受福克斯电视台采访时称，美国不满北京没有尽早通报冠病疫情的暴发，因此中美贸易协议已经 “结束”。

纳瓦罗就中美贸易的言论一出，美股期货指数急挫，澳元等对风险敏感的货币也纷纷下滑。

纳瓦罗随即发布声明指责媒体断章取义，并否认自己所指的“结束”是中美贸易协议。他说：“我的谈话与仍在继续进行的中美第一阶段贸易协议毫无关系。我只是说，我们现在对中国缺乏信任，他们在病毒的起源上撒谎，并将一场大流行病强加给全世界。”

美国总统特朗普也在推特澄清，中美贸易协议“完好无损”，并表明希望中国继续履行协议。经过美方澄清之后，美股期货收复了先前的失地。

新加坡华侨银行财富管理部门高级投资策略师梅农指出：“我们预期随着美国大选逼近，中美紧张关系会在下半年进一步升温。对华鹰派……例如纳瓦罗可能占上风，并怂恿特朗普采取行动对付中国。在冠病疫情及中美关系紧张的双重冲击下，预计下半年市场会非常颠簸。”

