俄外长称中印不需他国协助解决边境局势

俄罗斯外交部部长拉夫罗夫表示，印度和中国不需要俄罗斯或其他国家协助解决边境紧张局势。

中印士兵上周一（15日）晚在有主权争议的拉达克地区，爆发两国近半世纪以来最严重流血冲突，印度官兵至少20人死、70多人伤；外界相信中国解放军也有伤亡，但中国至今仍未公布伤亡人数。

据俄罗斯卫星通讯社报道，拉夫罗夫昨天在中国、印度、俄罗斯三国外长视频会议后的记者会上称，俄罗斯从来没有过帮助印度和中国发展双边关系的目标，并强调印度和中国有能力解决和审议双边关系中出现的任何问题。

“任何国家之间都能够出现问题，邻国之间当然也一样......我不认为，印度和中国需要别人协助解决当前的具体争端和局势。”

拉夫罗夫还说，中印边境事件发生后，中印两国地面军事指挥部立刻举行了会谈，两国外长也立刻进行了接触。

他对此坦言：“据我理解，这些接触仍在继续进行，也没有哪一方发表过声明称不愿本着双方都能接受的原则达成协议。俄罗斯当然非常期待今后也是如此。”

中印俄三国外长昨日举行视频会议，这是中印外长自上周暴发边境冲突以来首次正面交流。

据新华社报道，中国外长王毅表示，中俄印同为坚持战略自主的大国，应把握互为伙伴和机遇的总体合作态势，妥善处理好双边关系中的敏感因素，维护好相互关系大局。

此次会晤中，俄罗斯是调和中印关系的重要一方。印度国防部长辛格周一前往莫斯科进行三天访问，并和俄罗斯防长绍伊古会晤。他们或探讨中印边境局势，以及印度希望购买俄罗斯军备的意愿。

彭博社引述消息人士报道，辛格的购买清单上，加快俄罗斯S-400防空导弹防御系统的交付，以及购买俄制米格29型战机位列首要位置。

另一方面，印度民间要求对中国采取军事和经济反击的态度愈发强硬。据《新印度快报》报道，代表约7000万家贸易商的印度全国贸易商联合会（CAIT）周一发起示威，商人们在德里焚烧中国商品宣泄愤怒。

