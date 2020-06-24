康明凯妻子吁加国司法部长中止孟晚舟引渡案

被中国拘押的加拿大人康明凯妻子周二要求加拿大司法部长考虑介入孟晚舟引渡案，并将她释放。康明凯在华为首席财务官孟晚舟于温哥华被逮捕后遭到中国拘押。

今年48岁的康明凯在2018年12月被中国当局拘押，中国检方上周以涉嫌为境外刺探国家秘密、情报罪，对康明凯提起公诉。外界认为，康明凯被捕是中国对加拿大应美国要求逮捕孟晚舟的报复。另一名加拿大商人斯帕弗也在差不多时候被捕。

据路透社报道，自康明凯被捕以来，他的妻子一直在争取释放他，但本周是她第一次公开露面。

她说：“对康明凯来说，情况越来越糟......他完全被切断联系与外界隔绝。我们认为现在是考虑所有选择的时候了。我们的时间不多了。”

康明凯妻子指出，法律专家已经确定，如果符合国家利益，加拿大司法部长有权在任何时候停止引渡程序，而不仅仅是在法庭程序结束之后。“终止引渡程序的选项是符合法治的。这能为解决康明凯和斯帕弗的问题打开空间。”

就在康明凯妻子发声前一天，加拿大总理特鲁多在发布会上批评说，中国以任意逮捕来达到政治目的，不仅是加拿大人、在全世界范围内都是“不能接受和让人深深关切的”。

针对有加拿大前高官建议，干预孟晚舟引渡美国来换取两名加拿大公民返国，特鲁多强调不做此考虑，称这将削弱加拿大的价值观和司法体系。他同时呼吁盟友国家继续就此事支持加拿大。

对此，蓬佩奥发布声明称，美方对此案极为关切，和加拿大立场一致，反对中方利用不正当关押手段来胁迫加拿大。

中国外交部发言人赵立坚昨天则在记者会上回应称，出于政治动机不正当拘留和任意逮捕公民，“这些帽子让他们（美国和加拿大）戴最合适不过”。

赵立坚回应说，美加任意逮捕孟晚舟，却以种种借口干预中国司法部门独立办案，“如此‘双标’，倒打一耙，刷新了我们对美国和加拿大政客的认知下限。”