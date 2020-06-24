外界忧暴雨致三峡库区溃堤 专家吁别担忧

中国三峡库区近期因暴雨导致水位超出防洪限制，引发外界担忧溃堤危机。不过专家呼吁民众别担心，因三峡库区的防洪库容空间仍充足。

中国央视财经上周日披露，三峡库区受近期暴雨影响，水位已接近147米，并超出防洪限制水位近两米。这项消息一出后，许多网民纷纷表示担忧，质疑三峡水库不安全了。

中国水力发电工程学会副秘书长张博庭解释，实际上三峡库区的正常蓄水位为175米、相应库容393亿立方米。而上述报道中所称的“接近147米”的库区水位，与175米水位之间，仍有超过200亿立方米的防洪库容空间。

换句话说，三峡库区的防洪库容空间仍然充足。

张博庭接受澎湃新闻访问时指出，过去由于科技和信息技术不够发达，人们对长期气象的预报也不是十分准确。因此，为了发挥好水库的防洪作用，当局在汛期一般总是要求水库，以留有最大的防洪库容的汛限水位运行。

据称，在非汛期，水库一般都保持较高水位用于供水、发电、灌溉等功能。但在汛期来临之前，水库须将水位降至防洪限制水位，以腾出库容迎接可能到来的洪水。

张博庭也进一步表示，随着科技的发展，现代的长期气象预测已经相当准确。再加上中国各个流域上已经建成了很多梯级水库，因此某一单座水库的防洪作用，并不一定总是要以保持最大为好。

“三峡水库每年汛期的水位每提高一米，据测算，大约可以增加5亿度的电量。更重要的是，在特大干旱之年，保持汛限水位还有可能造成巨大的水资源损失。例如，中国的三峡和龙滩等大型水库，都曾经因为秋季的特大干旱而出现过蓄不满水，影响整个枯水期水资源供应的问题。”

他并强调，目前许多发达国家已纷纷采用更科学的动态汛限水位，不再追求单个水库，且在汛期一定要把水位降低到汛限水位。而是根据水情的预测，和梯级水库群的综合防洪能力，实行动态的汛限水位管理。

中国多地近期因暴雨不断引致洪涝。据中国国务院国家防汛抗旱总指挥部公布，截至本月15日，这一波洪涝已造成广东、广西、湖南、江西、贵州、重庆等24个省、自治区、直辖市共852.1人次受灾，疏散撤离将近50万人次，造成逾7300多房屋倒塌，直接经济损失达206.7亿元人民币（约40亿新元）。

据新华社报道，中国国家防总总指挥王勇，昨天出席长江流域防汛抗旱工作视频会议时说，当前长江流域全面进入主汛期，防汛抗洪和抢险救灾处于关键阶段。因此，要加强监测预警和风险研判，充分发挥三峡水库等重点水利工程调节作用，全力做好超标准洪水防御工作。

