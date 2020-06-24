林郑：香港不会因制裁威胁而过分忧虑

香港特首林郑月娥强调，香港不会因为单方面的制裁威胁而过分忧虑，并指香港联系汇率确保港元与美元的汇率维持稳定，不需要美国批准亦无意改变联汇制度。

据路透社报道，林郑月娥昨天在中国发展高层论坛网络简报会致辞时表示，自中国全国人大通过香港国安法立法决定后，听到很多人说要给予香港人居民资格或威胁制裁香港。不过，特区政府不会因为单方面的制裁威胁而过分忧虑。

她说：“香港将继续依靠自身的基本优势，包括法治、司法独立、自由开放的贸易政策、公平竞争环境、资本自由流通等，亦继续会是受欢迎、坚韧和具竞争力的经济体，在联系国际和国内市场与企业中担当不可或缺的角色。”

林郑月娥也引述瑞士国际管理发展学院上周公布的《世界竞争力年报》指出，香港排名第五，低于上年的第二位，但仍位列于瑞典、加拿大、美国、德国和英国之前，而且在“政府效率”和“营商效率”的指标排名分别维持第一位和第二位，“法规架构”和“汇率稳定性”的排名跃升至第一位。

至于联系汇率制度问题，林郑月娥表示，香港联系汇率确保港元与美金的汇率维持稳定，自1983年实行，一直为香港以至世界服务，未来也会如此。

“我们不需要美国批准去实行此制度，亦无计划作出改变......香港的银行业健全，并有4400亿美元的外汇储备，相等于我们的货币基础两倍，令我们有能力扞卫任何对联系汇率的恶意攻击。”

美国总统特朗普早前批评中国已将香港“一国两制”变成“一国一制”，并宣布将会取消对香港特殊待遇等。外界担心，有关做法会影响到港元与美元之间的联系汇率制度。