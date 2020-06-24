民调：澳洲民众对中国信心创新低

澳大利亚智库今天公布年度民意调查，结果显示澳大利亚人对中国的信心度跌至历史新低，94%的澳大利亚人认为应减少对中国的经济依赖性。

据德国之声报道，澳大利亚智库洛伊国际政策研究所（Lowy Institute）今天公布了年度民调，数据除了显示澳大利亚人对中国的信心下跌至历史新低，也称只有23%的澳大利亚人认为中国在国际上会采取负责任的行动。2018年，同一个问题的数据为52%。

当前澳大利亚与中国的关系并不愉快。堪培拉在今年4月，曾呼吁国际社会对冠病病毒的源头进行独立调查，但因此激怒了北京。随后，中国相继对澳大利亚大麦征税、禁止部分牛肉进口，以及发布旅游安全提醒和留学预警。

此外，虽然民调显示有55%的澳大利亚人将中国视为经济夥伴，但却有94%的澳大利亚人认为该国政府应该努力为澳大利亚找到其他市场，并减少对中国市场的依赖性。同时也有82%的受访者，支持澳大利亚政府对侵犯人权的中国官员进行金融与旅行制裁。

负责这份民调的洛伊国际政策研究所研究员康思敏向德国之声表示，民调数据不仅显示澳大利亚人对中国的态度，因北京近年来展现的国际侵略性而变得更强硬，过去一年来中国在新疆与香港对人民展开的压迫也影响澳大利亚人对中国的信心。

康思敏说：“澳大利亚人每天都会阅读到与新疆丶香港与中国战狼外交官相关的报道，我认为这对澳大利亚人对中国的信心度造成一定程度的影响。两年前，澳大利亚人大多将中国市场视为一个经济机会。然而，近年来澳大利亚国内与外国势力干预丶华为丶经济压迫与香港相关的讨论越来越多，这也让澳大利亚人逐渐将中国视为安全威胁。”

这份民调结果也显示，有55%的受访者认为澳大利亚与美国的关系比该国与中国的关系更重要，而大约有半数的人表示他们非常相信美国在一定程度上会于世界中采取负责任的行动。

也有78%的澳大利亚人认为，与美国的联盟对该国的安全来说非常重要。不过，仅有约30%的澳大利亚人对美国总统特朗普在世界中做正确的事有信心。

康思敏指出，当澳大利亚人对于自身经济感到悲观时，他们希望能在国际上找到理念相同的盟国。“澳大利亚人认为与美国的关系对澳大利亚的国安来说仍是非常重要的，但很明显的，澳大利亚人对特朗普的‘美国优先’政策也抱持一定程度的质疑。总体而言，澳大利亚对美国的信心度仍偏低。”