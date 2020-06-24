港保安局长：国安法草案通过后即日在港生效

香港保安局局长李家超表示，香港国安法草案通过后，即日就会在香港生效并成为香港法律。

综合香港电台、网媒“香港01”报道，李家超今天出席立法会会议后，接受媒体采访时作出上述表示。他说，中国全国人大常委会将以《立法法》为香港国安法立法，并表示该立法程序已清楚列明，因此“需尊重人大常委的立法过程”。

至于香港国安法通过后，警方会否有新增执法权力，李家超则回应称，他对警务处在履行职责方面有信心，并指执法工作需要建立制度，相信警务处有能力应付工作，强调所有执法工作将按法律和目前的法律进行。

上周六闭幕的中国全国人大常委会会议初审了香港国安法草案，下次常委会将于本月28日至30日在北京举行。全国人大常委、港区全国人大代表谭耀宗早前称，不确定届时会否就香港国安法进行表决。

谭耀宗说：“过往的会议经过讨论一次、两次有时甚至三次，如果当讨论认为条例已经成熟，大家都是支持的，人大委员长会议就会同意之后提呈大会表决通过，这是一贯的立法程序。我觉得很多安排很大程度都尽量照顾到香港实际情况，也对维护国家安全起到防范、制止及惩治的作用。”

据新华社报道，中国全国人大委员长栗战书周日（21日）下午主持委员长会议，决定常委会第20次会议于28日至30日在北京举行。议程中暂未提及会否审议香港国安法草案。