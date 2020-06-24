美国政府认为最新华为禁令已无漏洞可钻

美国商务部长罗斯当地时间周二表示，美国政府认为一项阻止全球厂商向中国华为供应芯片的新规已无漏洞可钻，美国将“强力”打击一切违反这项禁令的企图。

据路透社报道，美国政府5月时发布这项新规，扩大华为禁令范围，部分外国生产的芯片也必须向美国申请许可获准，才能出货给华为。美国去年以国家安全疑虑为由，将华为列入贸易黑名单，但未能切断华为取得全球供应源的管道，令美国政府内部的对华强硬派大感不满。

但行业法律专家及部份议员认为，这项新规过度复杂、不明确、且充满漏洞，一些人警告这些漏洞将使重要交易躲过控制。

对此，罗斯表示：“商务部并未见到这项规定有任何漏洞......我们重申将强力落实这项规定，追究一切违反规定意旨的企图。”

报道称，商务部早前曾发函给多家半导体设计公司及生产商，进一步阐明新规。不过行业法律专家表示，商务部的准则并不很清晰。

美国商务部官员波尔曼（Matthew Borman）在标注日期为6月16日的一份函件中写道：“商务部向您警示近期美国出口行政规范的一项修正...可能影响您与海思半导体、华为、以及其他华为关系企业的往来。”

海思半导体为华为旗下的芯片事业，去年海思被列入美国黑名单之后，迫使一些供应商在出货之前得先行取得许可；美国声称中国政府会利用华为的设备进行间谍活动，华为予以否认。

美国贸易律师Doug Jacobson表示，上述函件“将法律措辞翻译成了白话文”，他并称“实质上没有任何新的说明”。

而另一名行业消息人士则称需要新的说明，他形容这项规定“没有写得很好，仍然存在法律上的漏洞”。

新的规定扩大美国主管机关权限，要求在将由该公司设计、并在美国境外以美国设备生产的芯片卖给华为之前，必须先取得许可。这项规定也要求企业如果知道是利用特定美国技术及软件开发的海外制造产品要卖给华为之前，须先取得美国许可。

