梁振英：盼揽炒派不要逼北京“二次出手”

中国全国政协副主席梁振英指出，北京中央此次出面推动香港国安法立法，“是揽炒派揽炒出来的”，并希望国安法立法后，揽炒派不要在逼中央第二次出手。

香港揽炒派一般被外界视为激进的泛民人士。他们除了鼓吹“港独”、“自决”等主张，也鼓动毫无底线的社会揽炒（同归于尽）、经济揽炒、政治揽炒。

综合《明报》、《文汇报》等报道，梁振英昨天出席香港各界撑国安立法联合阵线的网上论坛时说，全世界维护国安的责任都是由中央做的，而此次中央通过立法，将维护国安的一部份交予香港负责，“是信心的表现”。

不过梁振英强调，有部分涉及国家安全的案件，并非香港可以处理，例如有人在港策划新疆恐怖袭击。但若涉及香港事务，目前的主轴仍就由香港自行处理。他并批评中央会出面为维护国家安全立法，是“揽炒派”过去的行为迫成的，希望揽炒派不要再逼迫中央出手。

至于香港国安法应否具追溯力，梁振英则表示，即使该法没有追溯力，也不意味着反修例抗争者之前所犯的罪案都可赦免。这主要因为香港本地法律已可作出检控。

经民联立法会议员梁美芬也说，虽然在普通法及中国大陆一般的法例中都不设追溯期，但不代表未能有阻吓力，并指普通法下有个概念是“持续性犯罪”，尽管无追溯力但之前所犯的罪行仍会是证据。因此她相信国安法立法后，一定会有人被告。