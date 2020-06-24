中国欧盟商会主席：担心年内无法达成中欧投资协定

中国欧盟商会主席伍德克（Joerg Wuttke）周二向媒体表示，他对中欧投资协定是否能在今年内达成持怀疑态度。在周一中欧领导人视频峰会期间，双方重申将致力于在2020年达成这一协定。

伍德克告诉记者，对前天进行的中欧领导人峰会结果感到失望。双方领导人会面后并未产生一个经中欧同意的联合公报。他说：“（会议后）双方都没有对他们在会议期间所达成的内容加以介绍，就是一个双方能达成一致的问题很少的标志”。他指出，“我看不到今年能得出任何结论”。

经过了六年来的会谈，中欧领导人共同呼吁致力于在2020年达成这一投资协定。欧盟方面官员表示，希望在汽车及生物科学和小电子产品方面看到中方减少对其国营企业的补贴。伍德克认为，为了达成中欧贸易协定，双方让步“五五开”是不可能的，因为相较于中国的市场开放度，欧盟则遥遥领先。

欧洲理事会主席米歇尔在峰会结束后周一的记者会上表示，为维护欧洲价值观而与中国进行的对话是必要的，但“欧中双方在许多关键问题上存在分歧”。米歇尔表示，欧盟领导人向中方表达对北京计划在香港实施港区国安法的严重关切，呼吁北京当局遵守对港人及国际社会承诺，维持香港的高度自治及保障自由，确保香港的政治多元化、民主及人权水平。

欧盟委员会主席冯德莱恩指出，“中国是我们的贸易伙伴，但同时也是经济和制度上的对手，这些都注定了我们与中国的关系将是复杂的”。她表示，欧盟希望中方在援助国企及问题上透明化，在解决强制技术转让等各方面做出更多承诺，否则我们将“主打另一张牌”，致力于捍卫欧盟自身的利益。