分析：特朗普威胁中美“脱钩” 但贸易和投资趋势唱反调

特朗普政府官员有关让美国经济与中国“脱钩”的言论相互矛盾，正遭遇充满挑战的现实；中国增加进口美国商品，美国企业继续在中国投资，市场则对这两个全球最大的经济体分离持谨慎态度。

据路透社报道，白宫贸易顾问纳瓦罗当地时间周一告诉福克斯新闻频道，称中美贸易协议已“结束”，这让亚洲市场吓一跳。美国股指期货下跌，美元上涨，波动性指数攀升。

纳瓦罗随后迅速灭火，称他指的是中美两国在冠病疫情问题上缺少信任。美国总统特朗普也立即发推文称贸易协议仍完好。

白宫国家经济委员会主任库德洛周二也称赞北京，他对福克斯商业频道表示，“实际上他们在协议的执行方面已经取得进展。”

在特朗普政府一系列灭火操作之前，特朗普上周曾表示，“与中国完全脱钩”是一个选项，否定了美国贸易代表莱特希泽之前对国会的表态，即他认为让美中经济脱钩不是一个可行的选项。

但美国有能力、也有意愿脱离其最大供应国的讯息，有一部分遭遇到现实的挑战。

在美中1月签署贸易协议后不久，两国间贸易曾一度因疫情而大幅下滑，但目前实际上在增加。

根据美国统计局的数据，4月美国对中国的出口额从2月的10年低点68亿美元增至86亿美元。来自中国的进口从3月的198亿美元猛增至311亿美元，3月为11年来的最低月度进口额。

美国农业部的数据显示，4月对中国的大豆出口增至42万3891吨，是3月20万8505吨的两倍多。

包括莱特希泽、国务卿蓬佩奥及财长姆努钦在内的美国官员，最近都确认中国承诺遵守第一阶段贸易协议的条款。该协议要求中国在两年内将对美国农产品、制成品、能源与服务的采购额增加2000亿美元。

蓬佩奥周二被广播秀主持人Hugh Hewitt问及新冷战前景时表示，美国经济与中国的融合程度，远远超过美国与前苏联的关系。“我们必须以某种体现这个事实的方式来思考这个问题，因为美国经济增长与繁荣面临的挑战，如今已与中国经济深深地交织在一起。”

一位熟悉美国和中国对贸易协议的想法的人士说，纳瓦罗的评论似乎是“口误”，反映了他个人对中国的鹰派观点，并不是政府政策。

这位人士还说，中国官员已指出预计6月来自美国的进口将明显增加，此前受到疫情影响，进口在最近几个月呈现下滑。

另一方面，荣鼎谘询在最近的一份研究报告中称，尽管出现疫情，但美国公司在2020年第一季宣布了23亿美元的新直接投资项目，只比去年的季度平均水平略有下降，这表明很少有美国公司在缩减在华业务。



